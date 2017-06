Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man tatsächlich in der Antarktis im Dezember Polarlichter sehen? Grund für diese Frage war offenbar die Aussage eines Reiseveranstalters in einer Werbung. Grundsätzlich können Polarlichter - ganz gleich, ob in den nördlichen Polarregionen oder in den südlichen - das ganze Jahr über auftreten - abhängig von der Aktivität der Sonne. Entscheidend ist allerdings die Beobachtbarkeit: Und hier hat man natürlich im Sommer in der Nähe der Pole Probleme, da es dort kaum dunkel wird. Der nördliche Sommer gilt daher nicht unbedingt als beste Zeit für Polarlicht-Enthusiasten in Nordeuropa. Genauso sieht es auf der Südhalbkugel aus - und hier beginnt der Sommer kurz vor Weihnachten. Wer wirklich Polarlichter auf der Südhalbkugel sehen will, hat im dortigen Winter (also vielleicht von März bis September) die besten Chancen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.