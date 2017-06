Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es stimmen, dass die Gase des Krebsnebels sich mit einer Geschwindigkeit von 1500 Kilometer pro Sekunde ausdehnen? Ja, das kann stimmen. Beim Krebsnebel im Sternbild Stier handelt es sich um eines der wohl bekanntesten und auch am besten untersuchten Objekte am nächtlichen Himmel: Der Nebel entstand durch eine Supernova-Explosion, die am 4. Juli 1054 zu sehen war. Damals tauchte am Himmel ein neuer Stern auf, der so hell war, dass man ihn - nach chinesischen Berichten - sogar für einige Wochen tagsüber mit bloßem Auge erkennen konnte. Der Krebsnebel ist ungefähr 6.500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Mit modernen Teleskopen kann man heute beobachten, wie sich die Strukturen des Nebels im Zeitraum von nur wenigen Jahren verändern. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Nebel ausdehnt, beträgt dabei tatsächlich rund 1500 Kilometer pro Sekunden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.