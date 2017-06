Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wurde jemals eine Sonde in Deutschland gestartet? Nein. Es gab von Deutschland aus nur suborbitale Raketenstarts, etwa während des Zweiten Weltkriegs in Peenemünde oder später in Cuxhaven oder zur DDR-Zeit auf der Halbinsel Zingst. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.