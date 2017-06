Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist ein Roter Riese? Als Rote Riese bezeichnet man Sterne in der späteren Phase ihrer Entwicklung: Sie haben in ihrem Inneren den Wasserstoffvorrat weitgehend verbraucht. Wasserstoff wird in Sternen zu Helium fusioniert. Die dabei gewonnene Energie lässt die Sterne leuchten. Dies geschieht auch im Inneren unserer Sonne. Geht der Vorrat an Wasserstoff hier aber zur Neige, verlagern sich die Fusionsprozesse in weiter außen gelegene Bereiche. Die Astronomen sprechen dann von einem sogenannten "Schalenbrennen". Die Sterne blasen sich auf das Vielfache ihrer ursprünglichen Größe auf. Die Temperatur ihrer Oberfläche geht zurück, sie erscheinen rötlich. Beispiele für Rote Riesen, die sich bereits mit bloßem Auge als rötliche Sterne erkennen lassen, sind Aldebaran im Sternbild Stier und Beteigeuze im Sternbild Orion. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.