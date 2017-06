Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo, wann und wie schlafen Astronauten? Aufgrund der fehlenden Schwerkraft gibt es für Astronauten im Erdorbit kein wirkliches Oben und Unten und man kann sich nicht richtig "hinlegen". Deswegen können Astronauten im Grunde genommen in jeder beliebigen Position schlafen, sie müssen sich nur an irgendetwas befestigen, damit sie im Schlaf nicht durchs Raumschiff oder die Raumstation schweben. In der Regel schlafen die Astronauten daher in Schlafsäcken, mit denen sie entweder in bestimmten Kojen "liegen" oder die sie irgendwo befestigt haben. Da die Internationale Raumstation alle etwa 90 Minuten einmal die Erde umrundet, gibt es keine "natürlichen" Tag- und Nachtzeiten. Die Arbeits- und Ruhezeiten werden daher entsprechend der Universal Time (also der Londoner Zeit) festgelegt. Wenn allerdings bestimmte Aufgaben anstehen, etwa wenn ein Raumschiff an die Station andockt, können die Ruhezeiten auch entsprechend angepasst werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.