Die zur Sonne ausgerichtete Seite von Pluto erscheint auf Fotos sehr hell. Müsste die Sonne in dieser Entfernung nicht kaum zu sehen sein? Die Beleuchtungsverhältnisse sind bei Missionen im äußeren Sonnensystem natürlich ein Problem, weil in diesen Regionen deutlich weniger Sonnenlicht die Oberfläche der dortigen Objekte erreicht. Lange Belichtungszeiten sind aber oft nur schwer möglich, da die Sonden - zumindest war dies im Fall der Plutosonde New Horizons so - sehr schnell an dem jeweiligen Objekt vorüberfliegen. Das macht deutlich, welche Herausforderungen zu meistern sind, um schöne Fotos von Pluto und Co. zu erhalten. Im Falle von Pluto erscheint die Sonne mehr als tausend Mal lichtschwächer als von der Erde aus. Zur Mittagszeit ist die Helligkeit auf Pluto in etwa vergleichbar mit der Helligkeit auf der Erde unmittelbar vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang. Am Himmel des Zwergplaneten ist sie allerdings noch immer ein sehr markantes und helles Objekt, das sich deutlich von anderen Sternen abhebt.