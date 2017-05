Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn die Erde nicht wirklich rund ist, warum wird sie dann immer kreisrund dargestellt? Die Erde ist tatsächlich keine perfekte Kugel, allerdings sind die Abweichungen von der Kugelform so gering, dass sie - würde man sie maßstabsgetreu zeichnen - bei Darstellungen der Erde niemandem auffallen würden: Der Erdradius am Äquator beträgt etwa 6378 Kilometer, am Pol beträgt er 6356 Kilometer. Moderne Messungen haben darüber hinaus ergeben, dass die Erde noch weiter von dieser Ellipsoidform abweicht und "birnenförmig" ist: der Südpol ist etwa 25 Meter näher an der Äquatorebene als es bei einem regulären Ellipsoid der Fall wäre, der Nordpol ist etwa 20 Meter weiter von der Äquatorebene entfernt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.