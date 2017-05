Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wurde mittlerweile mit dem Bau des "European Extremely Large Telescope" (E-ELT) begonnen? Im Prinzip schon, es laufen nämlich schon zahlreiche vorbereitende Arbeiten vor Ort und es wurden zudem auch Aufträge für die verschiedenen Komponenten des Teleskops vergeben. Die offizielle Grundsteinlegung wird allerdings erst am Freitag, 26. Mai 2017, erfolgen. Dass schon zuvor zahlreiche Arbeiten erledigt wurden, zeigt sich aber schon daran, dass am Freitag das Teleskop auch offiziell an das Stromnetz angeschlossen wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.