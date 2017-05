Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat man eventuell nicht mit der Sonde Huygens längst einen Saturnmond mit irdischem Leben verseucht? Gleich zu Beginn der Mission der Sonde Cassini ist die europäische Landesonde Huygens auf dem Saturnmond Titan gelandet. Huygens wurde daher nach strengen Richtlinien des Committee on Space Research auf den Start vorbereitet, so dass die ESA eine Verunreinigung des Mondes mit irdischem Leben nahezu vollständig ausschließen kann. Dass gilt insbesondere auch deshalb, weil es auf dem Mond kein Wasser und andere Umweltbedingungen gibt, die für irdisches Leben geeignet sind. Anders könnte es bei anderen Monden aussehen, etwa beim Mond Enceladus. Von daher möchte man einen theoretisch möglichen Absturz der Sonde Cassini auf diesem Mond sehr gerne verhindern, weshalb man Cassini Mitte September in den Saturn steuern wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.