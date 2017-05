Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist die Ursache der Neigung der Erdachse? Die dürfte in der Entstehungsgeschichte der Erde und allgemein der Planeten im Sonnensystem zu finden sein: Die Erde in ihrer heutigen Form entstand nämlich durch unzählige Kollisionen kleinerer und größerer Brocken und mindestens durch einen gewaltigen Zusammenstoß mit einem marsgroßen Objekt, aus dessen Trümmern sich dann auch unser Mond bildete. Nach Ende dieser turbulenten Entstehungsphase blieb ein Planet mit der uns vertrauten Neigung der Drehachse zurück. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.