Warum können Jets von Quasaren und Schwarzen Löchern entweichen, aber keine Materie und Strahlung? Weil diese Jets, bei denen es sich übrigens auch um Materie, nämlich um gebündelte Partikelstrahlen handelt, nicht aus dem Schwarzen Loch stammen, sondern lediglich in unmittelbarer Umgebung des Schwarzen Lochs entstehen. Schwarze Löcher erscheinen oft sehr hell, wobei auch hier nicht das Schwarze Loch selbst leuchtet, sondern das Material, das sich in einer sogenannten Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch gesammelt hat und sich dort auf extreme Temperaturen aufheizt. Sind Partikel erst einmal in einem Schwarzen Loch verschwunden, können sie sich auch nicht mithilfe eines Jets daraus befreien.