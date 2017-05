Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum suchen Wissenschaftler nach Leben im Weltraum? Das hat mehrere Gründe, die aber alle irgendwie zusammenhängen: Natürlich ist es interessant zu erfahren, ob sich tatsächlich nur auf der Erde Leben entwickeln konnte oder ob ähnliche Prozesse auch auf anderen Planeten oder Monden abgelaufen sind. Bislang kennt man nämlich nur einen einzigen Planeten, auf dem es Leben gibt - unsere Erde. Ist sie dadurch etwas Besonderes oder nur eine von vielen Welten? Natürlich möchte man auch herausfinden, wie Leben grundsätzlich entsteht. Das kann man natürlich am besten, wenn man anderes Leben entdeckt. Nur dann lassen sich nämlich Gemeinsamkeiten finden und so vielleicht auch Hinweise darauf ableiten, was tatsächlich nötig ist, damit sich Leben bilden kann. Und dieser Aspekt hängt wieder unmittelbar mit der Frage zusammen, ob es Leben nur auf der Erde oder auch auf anderen Welten gibt und mit der viel allgemeineren und grundsätzlicheren Frage, woher wir eigentlich kommen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.