Wurde das Weltraumteleskop Hubble oder die ISS noch nie von Meteoriten oder Weltraumschrott getroffen? Sowohl Hubble als auch die Internationale Raumstation ISS dürften wiederholt von kleinen Meteoriten und Weltraumschrott getroffen worden sein, nur waren diese Partikel glücklicherweise nicht groß genug, um Schäden anzurichten, die die Mission gefährdet hätten. Man registriert immer wieder Einschläge von Partikeln bei Satelliten oder anderen Objekten im Orbit. Wenn diese beispielsweise ein Solarzellenpanel betreffen, kann dies zu einer Reduzierung der Leistung des Panel führen. Auf der ISS hat man auch Spuren von Einschlägen in den Fenstern des Moduls Cupola entdeckt, die ähnlich wie ein Steinschlag in einer Windschutzscheibe aussehen. Größeren Brocken von Weltraumschrott versucht die ISS auszuweichen. Wiederholt wurde dazu schon die Bahn der ISS geändert. In seltenen Fällen mussten sich die Astronauten auch in die Sojus-Raumkapseln, die auch als "Rettungsboot" dienen, zurückziehen, bis ein Trümmerteil die Station sicher passiert hatte.