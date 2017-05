Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es denkbar, dass man in Zukunft Rohstoffe von unseren Nachbarplaneten abbaut und zur Erde bringt? Denkbar wäre das sicherlich, nur müssten diese Rohstoffe tatsächlich auf der Erde praktisch ausgegangen, unbedingt nötig und durch nichts zu ersetzen sein, damit sich dieser gewaltige Aufwand lohnen würde. Beim Abbau vom Rohstoffen im All denkt man in der Regel auch eher an nähergelegene Ziele, wie etwas den Mond oder insbesondere Asteroiden, die durch ihre Zusammensetzung interessant sein könnten und von denen einige der Erde regelmäßig nahe kommen. Hier wäre auch ein Abbau von Rohstoffen und ein anschließender Rücktransport deutlich realistischer als von einem Planeten. Schon Venus und Mars sind sehr viel weiter entfernt und außerdem schon so massereich, dass ein Start von der Oberfläche zurück ins All mit einer großen Ladung an Rohstoffen einen beträchtlichen Aufwand darstellen würde. Dieses Problem hätte man bei einem Asteroiden weniger. Allerdings ist auch der Rohstoff-Abbau von Asteroiden Zukunftsmusik und kaum in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.