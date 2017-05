Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie misst oder berechnet man den Abstand zu anderen Sternen und Galaxien? Astronomen nutzen verschiedene Verfahren, mit denen sie - abhängig von der Entfernung des Sterns oder der Galaxie - versuchen, die Distanz des Objekts zu bestimmen. Für relativ nahe Sterne kann man ihre so genannte Parallaxe bestimmen. Dabei schaut man sich an, wie sich die Position des Sterns infolge des Umlaufs der Erde um die Sonne relativ zu viel weiter entfernten Sternen verändert. Je nach Genauigkeit der Messung ist so eine relativ gute Bestimmung der Entfernung möglich. Funktioniert das nicht mehr (weil der Stern zu weit entfernt und die Positionsänderung daher zu gering ist), kann man versuchen, aus dem Spektrum des Sterns seinen Typ zu bestimmen und auf seine wahre Helligkeit zu schließen und daraus die Entfernung herzuleiten. Werbung Ist eine Entfernungsbestimmung auf diese Weise auch nicht mehr möglich, versucht man sich mit einer "Entfernungsleiter" zu behelfen: Dabei sucht man nach Sternen, deren Helligkeit man aus Beobachtungen in unserer Galaxie genau zu kennen glaubt. Man nennt solche Objekte Standardkerzen. Hier bieten sich beispielsweise sogenannte Cepheiden an. Das sind Sterne, deren Helligkeit sich periodisch ändert. Wie schnell dieses passiert hängt mit der maximalen Helligkeit des Sterns zusammen. Entdeckt man nun solche Cepheiden in einer anderen Galaxie, kann man beobachten, wie sich die Helligkeit des Sterns ändert, bestimmt daraus die maximale Helligkeit und kann somit schließen, wie weit der Stern von uns entfernt ist. Auf diese Weise bestimmte Edwin Hubble die erste Entfernung zu einer anderen Galaxie. Ein weiteres Beispiel für eine Standardkerze ist eine bestimmte Art von Supernova-Explosion, von der man annimmt, dass sie immer die gleiche maximale Helligkeit hat. Da solche Explosionen noch in deutlich größerer Entfernung zu erkennen sind, lassen sich damit auch noch Entfernungen zu deutlich weiter entfernten Galaxien bestimmen. Doch selbst dieses Verfahren hat einmal seine Grenzen. Man kann sich dann behelfen, indem man die sogenannte Rotverschiebung der Galaxien bestimmt. Aus dieser lässt sich die Geschwindigkeit errechnen, mit der sich die Galaxie von uns entfernt. Und diese Geschwindigkeit hängt mit der Entfernung dieser Galaxie zusammen. Je mehr Annahmen man jedoch bei einer Entfernungsbestimmung braucht und je mehr Zwischenschritte nötig sind, desto ungenauer werden die Angaben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.