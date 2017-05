Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie gut kann die Besatzung an Bord der ISS schlafen? Das kommt wohl sehr auf den einzelnen Astronauten an und dürfte auch eine Frage der Gewöhnung sein. Eines ist allerdings sicher: "Himmlische Ruhe" herrscht auf der Internationalen Raumstation ISS nicht. Die Pumpen und Ventilatoren der Lebenserhaltungssysteme sorgen für ein ständiges Hintergrundgeräusch. In den ersten Jahren im All war es auf der ISS sogar so laut, dass die Astronauten während ihres Arbeitstages Kopfhörer oder Ohrstöpsel tragen mussten. Das hat sich im Laufe der Zeit etwas gebessert, die Schlafquartiere sind noch einmal zusätzlich lärmgedämmt, aber wirkliche Ruhe herrscht auch dort nicht. Hinzu kommt natürlich, dass man sich in der Schwerelosigkeit nicht wirklich hinlegen kann. Auch dies dürfte für jeden Neuankömmling zunächst ungewohnt sein. Wie gut und schnell man sich daran gewöhnt, ist dann wieder von Person zu Person verschieden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.