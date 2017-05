Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sehen Astronauten viel mehr Sterne als wir auf der Erde? Die Anzahl der Sterne, die wir mit bloßem Auge von der Erde aus sehen können, wird durch zwei Faktoren beschränkt: vom Sehvermögen des menschlichen Auges und von den Beobachtungsbedingungen am jeweiligen Standort. Lichtverschmutzung, unruhige Luft oder Dunst können hier dafür sorgen, dass wir deutlich weniger Sterne erkennen können. Mit diesen Problemen hat ein Astronaut im All im günstigsten Fall nichts zu tun, das Sehvermögen der eigenen Augen verbessert sich hingegen im All nicht. Im Vergleich zu einem Standort mit optimalen Beobachtungsbedingungen auf der Erde dürfte man als Astronaut also kaum mehr Sterne sehen. Vergleicht man die Situation jedoch mit einem Beobachter in der Nähe einer Großstadt, dann schon. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.