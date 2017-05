Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum hat man während der ersten Passage durch die Ringebene den Funkkontakt zu Cassini verloren? Vor ihrem Ende in der Saturnatmosphäre soll die Sonde Cassini insgesamt 22 Mal durch die Lücke zwischen der Wolkendecke des Planeten und dem inneren Rand des Ringsystems fliegen. Da man vor der ersten Passage in der letzten Woche nicht wusste, wie "staubig" es in dieser Region ist, also wie viele winzige Partikel es hier gibt, die bei einem Einschlag die Sonde beschädigen könnten, hat man die große Hauptantenne von Cassini als Schutz eingesetzt. Dadurch konnte diese aber nicht mehr zur Erde ausrichtet werden, so dass während der Passage kein Funkkontakt bestand. Siehe dazu auch unseren Bericht Cassini: Unerwartete Leere in Saturnnähe vom 2. Mai 2017. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.