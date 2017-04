Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bekommt man als Astronom auch Gehalt? Astronomen arbeiten in der Regel an Universitäten und Forschungseinrichtungen und bekommen als Angestellte dort ein Gehalt. Es gibt allerdings vergleichsweise wenig feste Stelle in der Astronomie. Viele Astronomen forschen daher als Angestellte mit Zeitverträgen. Auch dann hat man ein Gehalt, aber weiß oft nicht, ob und wo man in den kommenden Jahren arbeiten wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.