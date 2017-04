Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist der Unterschied zwischen Sonden und Satelliten? Als Satellit bezeichnet man in der Raumfahrt in der Regel ein (von Menschen gebautes) Objekt, das aus einem Erdorbit heraus bestimmte Funktionen und Aufgaben wahrnimmt, also etwas Wetterdaten liefert, Kommunikationsverbindungen vermittelt oder Daten zur Navigation zur Verfügung stellt. Raumsonden hingegen verlassen meist den Orbit der Erde, erkunden andere Planeten, den Mond oder die Sonne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.