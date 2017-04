Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was würde passieren, wenn es ein Schwarzes Loch in der Milchstraße gäbe? Die Frage ist leicht zu beantworten, indem man in der Nacht an den Himmel blickt: Es gibt in der Milchstraße nämlich nicht nur ein Schwarzes Loch, sondern viele Schwarze Löcher - ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum und noch unzählige stellare Schwarze Löcher, die durch Supernova-Explosionen entstanden sind. Schwarze Löcher sind keine staubsaugerartigen Gebilde, die unkontrolliert alles aufsaugen. Auch um ein Schwarzes Loch können Objekte auf stabilen Bahnen kreisen, wie es die Erde um die Sonne tut. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.