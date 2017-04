Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie sieht man die Milchstraße von der Großen Magellanschen Wolke aus? Die Große Magellansche Wolke ist eine Satellitengalaxie unserer Heimatgalaxie und etwas mehr als 160.000 Lichtjahre entfernt. Von ihr aus hätte man einen spektakulären Blick auf die Milchstraße: Sie wäre erheblich heller, als uns die Große Magellansche Wolke am Südhimmel erscheint und würde sich am Himmel über rund den 70-fachen Durchmesser des Vollmonds erstrecken. Wir würden dabei von "schräg oben" auf die Milchstraße blicken, so dass ihre Spiralstruktur gut zu erkennen sein sollte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.