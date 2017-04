Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum entfernt sich der Mond von der Erde? Der Mond entfernt sich tatsächlich in jedem Jahr ein wenig von der Erde, nämlich genau 3,8 Zentimeter. Grund dafür sind die Gezeitenwirkungen zwischen den beiden Himmelskörpern, die sich am deutlichsten durch Ebbe und Flut bemerkbar machen. Und auch auf die Erde selbst hat dies Auswirkungen: Die Drehung der Erde um die eigene Achse wird abgebremst, unsere Tage werden also ganz allmählich immer länger. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.