Warum sind am Südhimmel auch Sternbilder des Nordhimmels sichtbar? Wenn man genau am Nordpol steht, sieht man nur die Sterne des Nordhimmels. Der Polarstern steht praktisch genau über einem und kein Stern geht im Verlauf der Nacht auf oder unter. Die Sternbilder bewegen sich parallel zum Horizont. Man sieht exakt 50 Prozent des Sternenhimmels. Vom Äquator aus betrachtet, liegen der nördliche und der südliche Himmelspol genau am Horizont. Man kann hier im Verlauf des Jahres somit den gesamten Sternenhimmel sehen. Wenn wir uns nun vom Nordpol Richtung Äquator bewegen, werden immer mehr Sterne des Südhimmels zeitweise sichtbar. Umgekehrt ist es mit den Sternen des Nordhimmels, wenn wir uns vom Südpol Richtung Äquator bewegen. Je näher wir dem Südpol kommen, desto weniger nördliche Sternbilder lassen sich ausmachen.