Warum kann man mit einem Teleskop nicht zum Beispiel vom Planeten GJ 1132b detaillierte Fotos machen? Im Falle des Planeten GJ 1132b, bei dem Astronomen ja eine Atmosphäre nachgewiesen hatten (siehe Bericht), hat man den Planeten nicht direkt gesehen, sondern ihn nur mithilfe der sogenannten Transitmethode aufgespürt. Man konnte also eine leichten regelmäßigen Rückgang der Helligkeit sehen, als der Planet - von der Erde aus betrachtet - vor dem Stern vorüberzog. Daraus hat man auf seine Existenz (und auf die Atmosphäre) geschlossen. Bislang ist es nur bei sehr wenigen Planeten gelungen, direkte Aufnahmen von ihnen zu gewinnen. Das hat einen recht einfachen Grund: Planeten sind im Vergleich zu ihrem Zentralstern außerordentlich lichtschwach und umkreisen ihre Sonne in der Regel in einem so geringen Abstand, dass sie von ihrer Sonne komplett überstrahlt werden. Daher gelingen direkte Beobachtungen auch meist nur, wenn der Planeten sehr weit von seinem Zentralstern entfernt ist und dieser auch noch vergleichsweise lichtschwach ist.