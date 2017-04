Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Eignet sich der Mond für ein Swing-by-Manöver? Als Swing-by- oder auch Vorbeischwungmanöver bezeichnet man ein in der Raumfahrt übliches Verfahren, um etwa mithilfe eines Planeten die Richtung und Geschwindigkeit einer Raumsonde zu verändern. Durch ein geschicktes Vorüberfliegen an einem deutlich massereicheren Objekt, wird die Bahn der Sonde abgelenkt und die Sonde selbst beschleunigt oder verlangsamt. Dazu müssen natürlich Position von Sonde und massereichem Objekt zum gewünschten Kurs der Sonde passen. Ein prominentes Beispiel ist die Sonde Voyager 2, die durch geschickte Swing-by-Manöver die äußeren Planeten erkunden konnte. Ohne diese Manöver hätte es viele Jahre länger gedauert, um Neptun zu erreichen. Auch der Mond eignet sich prinzipiell für solche Manöver: So wurden die beiden Sonnensonden STEREO-A und STEREO-B mit einem Swing-by am Mond auf ihre Umlaufbahn um die Sonne befördert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.