Wo entdeckte Galileo Galilei die Galileischen Monde? Galileo Galilei entdeckte die vier großen Monde des Gasriesen Jupiter - Io, Europa, Ganymed und Kallisto - mit seinem erst im Vorjahr gebauten Teleskop im Januar 1610. Galileo lebte damals noch in Padua, wo er den Lehrstuhl für Mathematik innehatte. Erst Ende 1610 zog er dann nach Florenz. Die vier Jupitermonde nannte er aber schon die "Mediceischen Gestirne", da er als Hofmathematiker und Hofphilosoph an den Hof von Cosimo II. de' Medici in Florenz wechseln wollte.