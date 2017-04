Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sollte es zum Big Crunch kommen, geschähe dies eher langsam oder abrupt? Der Big Crunch beschreibt ein Szenario über die Entwicklung des Universums, das aktuell eher für unwahrscheinlich gehalten wird. Danach kommt die Expansion des Weltalls allmählich zum Erliegen und kehrt sich schließlich um, so dass sich das Universum beschleunigt zusammenzieht. Am Anfang wäre dieses Zusammenziehen also vergleichsweise langsam, zum Ende hin würde es dann aber sehr viel schneller werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.