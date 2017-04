Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Sterne in der Milchstraße sind Einzelsterne, wie viele befinden sich in Mehrfachsystemen? Lange Zeit ging man davon aus, dass sich die Mehrheit der Sterne in Doppel- oder Mehrfachsystemen befindet, inzwischen ist das Bild differenzierter und eine eindeutige Antwort gibt es noch nicht. Der Anteil der Mehrfachsysteme hängt nämlich offenbar stark von der Masse der Sterne ab. Bei Sternen wie unserer Sonne scheinen rund 55 Prozent Einzelsterne zu sein, ein Drittel sind Doppelsterne, der Rest Mehrfachsysteme mit noch mehr Partnern. Bei masseärmeren Sternen, den sogenannten M-Zwergen, ist vielleicht nur noch jeder dritte oder gar jeder fünfte Stern ein Mehrfachsystem, bei massereicheren Sternen kann der Anteil hingegen bei 80 oder mehr Prozent liegen. Die meisten Sterne der Milchstraße sind allerdings massearme Zwergsterne, weshalb auch die Mehrheit der Sterne der Milchstraße wohl keinen stellaren Partner haben dürfte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.