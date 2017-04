Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso werden an den Rändern von Galaxien so viele Sterne geboren? Sterne entstehen immer dort, wo ausreichend Material für die Sternentstehung vorhanden ist und zudem die äußeren Umstände eine Sternentstehung erlauben. Oft ist auch eine Art Auslöser nötig, der für einen regelrechten Ausbruch an Sternentstehung sorgen kann. Sterne können so in ganz verschiedenen Regionen von Galaxien entstehen. Der Fragesteller bezieht sich vermutlich auf Bilder, wo in den äußeren Spiralarmen von Galaxien heftige Sternentstehungsaktivität zu beobachten ist. Das erklärt sich meist durch Wechselwirkungen mit anderen Galaxien, durch die Gas komprimiert und dadurch Sternentstehung ausgelöst wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.