Mit welcher Geschwindigkeit fliegen die Ringpartikel um Saturn? Die Partikel in den Ringen des Saturn kreisen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit um den Planeten - abhängig von ihrer Entfernung vom Planeten. Sie verhalten sich dabei genau wie Monde (die um Planeten kreisen) oder Planeten, die um die Sonne kreisen. Ihre Geschwindigkeit berechnet sich daher nach dem dritten Keplerschen Gesetz. Am Innenrand des Ringsystems beträgt die Geschwindigkeit der Ringpartikel ungefähr 23,5 Kilometer pro Sekunde, am äußeren Rand etwas mehr als 16 Kilometer pro Sekunde.