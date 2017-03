Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Sonnensysteme gibt es in einem Umkreis von 50 Lichtjahren? In einem Umkreis von 50 Lichtjahren gibt es etwa 1400 Sternsysteme mit rund 2000 Sternen, allerdings sind nur etwa zehn Prozent davon mit bloßem Auge zu sehen. Planeten sind in diesem Umkreise inzwischen mehr als 50 bekannt, doch dürfte es noch deutlich mehr geben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.