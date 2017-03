Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wirkt die kosmische Expansion auch auf kleinsten Skalen, etwa bei Atomen und Molekülen? Die Auswirkungen der kosmischen Expansion machen sich nur auf großen Skalen bemerkbar und nicht etwa in unserem Sonnensystem oder bei Atomen und Molekülen. Der Abstand der Planeten von der Sonne verändert sich durch die Expansion des Universums nicht, genauso wenig werden Atome allmählich größer. Im Sonnensystem dominiert die Gravitationskraft, bei Atomen sind es elektromagnetische Kräfte und Kernkräfte. Auch unsere Galaxie wird von der Gravitationswirkung ihrer Bestandteile dominiert, genauso wie unser lokaler Galaxienhaufen. Bei der Messung der Expansionsgeschwindigkeit muss man daher immer aufpassen, dass man keine Struktur erwischt, die gravitativ an eine andere Struktur gebunden ist, was die Ergebnisse verfälschen könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.