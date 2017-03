Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum nimmt die Zahl der Monde ständig zu? Es ist tatsächlich so: Die Zahl der bekannten Monde im Sonnensystem ist in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter angewachsen. Liegt dies, das mag sich nicht nur der Fragesteller fragen, an den immer besseren Beobachtungsmöglichkeiten oder sind tatsächlich neue Monde hinzugekommen? Die Antwort ist eindeutig: Die Monde, die in den vergangenen Jahrzehnten um die großen Gas- und Eisriesen unseres Sonnensystems aufgespürt wurden, verdanken ihre Entdeckung den besseren technischen Möglichkeiten. So wurden beispielsweise viele der nur wenige Kilometer durchmessenden Monde um Jupiter und Saturn durch die Auswertung von Bildern der Voyager-Sonden oder durch leistungsfähige Teleskope entdeckt. Sie wären mit älteren Instrumenten und Analysemethoden praktisch nicht zu sehen gewesen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.