Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Größe hat die Milchstraße? Unsere Milchstraße ist eine Spiralgalaxie, besteht also aus einer scheibenförmigen Struktur, in der sich die Spiralarme befinden. Im Zentrum der Scheibe gibt es eine als Bulge bezeichnete Aufwölbung. Das ganze ist zudem in einen kugelförmigen Halo eingebettet. Die Scheibe hat einen Durchmesser von rund 100.000 Lichtjahren, der galaktische Halo von rund 165.000 Lichtjahren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.