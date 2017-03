Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Mit welcher Geschwindigkeit rotiert eine Person am 52. Breitengrad? Vermutlich ist hier die Rotation durch die Erddrehung gemeint. Die Erde dreht sich in rund 24 Stunden einmal um sich selbst. Am Äquator beträgt der Erdradius etwa 6378 Kilometer, man kommt also auf einen Umfang von rund 40.075 Kilometern und somit auf einen Geschwindigkeit von 1670 Kilometern pro Stunde. Will man die Geschwindigkeit für einen anderen Ort ausrechnen, muss man den Wert für den Äquator einfach mit dem Kosinus des Breitengrades multiplizieren. Am 52. Breitengrad wären dies also 1670 km/h mal cos (52°) = 1028 Kilometer pro Stunde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.