Wie viele extrasolare Planeten kennt man bislang? Die genaue Anzahl der bekannten extrasolaren Planeten ändert sich fast täglich Auf der The Extrasolar Planets Encyclopaedia unter exoplanet.eu werden heute 3593 Planeten in 2695 Planetensystemen angegeben, in 606 Systemen ist mehr als ein Planet bekannt. In der Datenbank kann man auch die bekannten Parameter der fernen Welten nachlesen und die Planeten lassen sich nach verschiedenen Kriterien sortieren.