Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gilt der Big Crunch als Ende des Universums heute als unwahrscheinlich? Diese Frage bezieht sich auf die gestrige Frage nach dem wahrscheinlichen Ende des Universums. Der Big Crunch, bei dem die aktuelle Expansion des Universums irgendwann zum Stillstand kommt und sich umkehrt, so dass das Universum praktisch wieder in sich zusammenfällt, war darin als aktuell unwahrscheinlichste Variante beschrieben worden. Der Grund dafür ist die aktuelle Datenlage: Danach verlangsamt sich die Expansion des Universum nämlich nicht, sondern sie beschleunigt sich - was einem Big Crunch-Modell wiederspricht. Nach aktuellem Kenntnisstand lässt sich diese beschleunigte Expansion auch nicht aufhalten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.