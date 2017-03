Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird das Universum einmal enden? Man weiß es noch nicht sicher, der aktuelle Favorit dürfte ein Szenario sein, das die Astronomen als Big Whimper beschreiben: Darin dehnt sich das Universum immer weiter aus und wird kälter und kälter. Irgendwann gibt es dann keine leuchtenden Galaxien mehr oder man kann diese wegen ihrer Entfernung nicht mehr sehen. Als weniger wahrscheinlich gilt der Big Rip, bei dem die beschleunigte Expansion des Universums dafür sorgt, dass schließlich sämtliche Strukturen - von Galaxien und Galaxienhaufen bis zum einzelnen Atom - auseinandergerissen werden. Am unwahrscheinlichsten dürfte der Big Crunch sein, bei dem die aktuelle Expansion des Universums irgendwann zum Stillstand kommt und sich umkehrt, so dass das Universum praktisch wieder in sich zusammenfällt. Alle diese Szenarien würden sich auf Zeitskalen abspielen, die das aktuelle Alter des Universums noch deutlich übertreffen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.