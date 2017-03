Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie weit entfernt ist der Mond von der Erde? Der Abstand von der Erde zum Mond schwankt, da der Mond die Erde auf einer nicht exakt kreisförmigen Bahn umläuft. Man kann dies etwa während einer Sonnenfinsternis erkennen: Hier kann es vorkommen, dass der Mond so weit von der Erde entfernt und seine Scheibe am Himmel so klein ist, dass er die Sonne nicht mehr vollständig verdunkeln kann. Es kommt zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis, bei der die Sonne nicht komplett verdeckt ist, sondern ein heller Ring der Sonnenscheibe rund um den Mond weiterhin sichtbar bleibt. Ist der Mond der Erde näher, verdeckt er die Sonne vollständig. Die Abstand des Mondes von der Erde schwankt ungefähr zwischen 357.000 und 407.000 Kilometern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.