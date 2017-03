Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie will man Astronauten auf dem Weg zum Mars vor kosmischer Strahlung schützen? Außerhalb des Magnetfelds der Erde werden die Raumfahrer einer deutlich höheren Strahlenbelastung ausgesetzt sein, als auf der Internationalen Raumstation ISS oder gar auf dem Erdboden. Auf der ISS gibt es Bereiche, die durch besonders dicke Wände besser vor Strahlung abgeschirmt sind - hierhin kann sich die Besatzung in Zeiten hoher Strahlenbelastung zurückziehen. Ein Raumschiff auf dem Weg zum Mars wird vermutlich generell einen besseren Schutz vor Strahlung aufweisen müssen. Wie man diesen aber am günstigsten bewerkstelligt, ohne die Masse des Raumschiffs dramatisch zu vergrößern, ist Gegenstand aktueller Forschung. Man hat etwa auch schon darüber nachgedacht, ein künstliches Magnetfeld zu erzeugen, doch stecken solche Entwicklungen noch in den Kinderschuhen. Wahrscheinlich werden die ersten Marsbesucher mit einer erheblich höheren Strahlenbelastung leben müssen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.