Mein Traumberuf ist Astronaut. Ich möchte Luft-und Raumfahrttechnik und Physik studieren, sind noch andere Fächer nötig? Es gibt keinen "Königsweg" zum Astronauten: Der Leiter der Europäischen Astronautenabteilung sagte zu den Grundvoraussetzungen vor einigen Jahren: "Der ideale Bewerber für die Stelle eines europäischen Astronauten sollte auf einem wissenschaftlichen Gebiet wie Lebenswissenschaften, Physik, Chemie oder Medizin beschlagen sein oder Erfahrungen als Ingenieur oder Pilot mitbringen und außerdem herausragende Fähigkeiten in Forschung, Anwendungen oder im Bildungsbereich besitzen, vorzugsweise kombiniert mit betrieblicher Kompetenz." Mit einem naturwissenschaftlich-technischen Studium macht man also nicht viel falsch. Da es allerdings nur sehr wenige Astronautenstellen auf der Welt gibt, sollte man bei der Wahl des Studiums immer daran denken, dass man einen Bereich auswählt, in dem man auch dann mit Freude arbeiten kann, wenn man vielleicht nicht das Glück hat, als Astronaut ausgewählt zu werden. Mit einem Beruf in der Luft- und Raumfahrttechnik wäre man aber zumindest recht nah dran an der Raumfahrt.