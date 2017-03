Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie seriös ist es zu glauben, dass alles Gold der Erde aus dem Weltraum kommt? Äußerst seriös, denn Gold entsteht - wie praktisch alle Elemente schwerer als Eisen - während der Explosion von Sternen in einer Supernova. Die künstliche Herstellung von Gold wurde in der Geschichte zwar immer wieder versucht, erfolgreich war sie allerdings nicht. So verdanken wir das Gold auf der Erde tatsächlich dem Tod eines oder mehrerer Sterne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.