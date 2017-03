Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte der Asteroidengürtel durch einen Planeten entstanden sein? Im Prinzip ist das tatsächlich der Fall, jedoch nicht in dem Sinne, in dem es der Fragesteller vermutlich gemeint hat: Beim Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter handelt es sich nämlich nicht etwa um die Trümmer eines Planeten oder mehrerer Planeten, die hier kollidiert oder auseinandergebrochen sind. Vielmehr konnte an dieser Stelle kein "richtiger" Planet entstehen. Grund hierfür war, so die Theorien der Astronomen, der gravitative Einfluss des Gasriesen Jupiter. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.