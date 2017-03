Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist die Oortsche Wolke? Bei der Oortschen Wolke handelt es sich um eine vermutete Wolke aus kleineren Objekten, die das Sonnensystem wie eine Kugelschale umgibt. Man glaubt, dass sie sich in einem Abstand von rund 40.000 bis etwa 150.000 Astronomischen Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung von der Erde zur Sonne, also rund 150 Millionen Kilometer) von der Sonne befindet. Der Name geht auf den Astronomen Jan Hendrik Oort zurück, der in diesem Bereich ein riesiges Reservoir von Kometenkernen postulierte, da sich auf diese Weise die Bahnen langperiodischer Kometen erklären lassen. Bei der Oortschen Wolke sollte es sich um Material handeln, das bei der Entstehung unserer Sonne und des Planetensystems nicht verbraucht wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.