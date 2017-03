Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die Bahn der ISS muss immer wieder angehoben werden. Könnte man dies nicht vermeiden, etwa durch eine höhere Geschwindigkeit? Die Internationale Raumstation ISS verliert tatsächlich ständig an Höhe und muss - in der Regel durch die Zündung von Triebwerken eines angedockten Raumfrachters - regelmäßig angehoben werden, damit die Sollhöhe von rund 400 Kilometern nicht zu weit unterschritten wird. Grund dafür, dass die ISS an Höhe verliert, sind die Reste der Erdatmosphäre, die die Station abbremsen. Diesen Resten könnte man nur entkommen, wenn die Station in einer deutlich höheren Umlaufbahn kreist. Das wiederum würde einen erheblichen Mehraufwand beim Erreichen der Station erfordern und hätte auch die Bauphase komplexer gemacht. Zudem würde etwa auch die Strahlenbelastung in größerer Höhe zunehmen. Die aktuelle Umlaufbahn ist also ein Kompromiss. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.