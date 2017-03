Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man ein Schwarzes Loch mit einem großen Teleskop erfassen? In der Regel ist das nicht möglich, da das Schwarze Loch selbst keine wahrnehmbare Strahlung abgibt. Was man beobachten kann ist allerdings die teils sehr intensive Strahlung des Materials, das sich in unmittelbarer Nähe des Schwarzen Lochs befindet, aber eben noch nicht im Schwarzen Loch. Dieses Material kreist in einer sogenannten Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch und heizt sich auf extreme Temperaturen auf, weshalb es auch eine intensive Strahlung aussendet. Beim Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße konnte man zudem die Bewegung von Sternen beobachten, die sich um das Schwarze Loch bewegen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.