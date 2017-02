Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist die Suche nach außerirdischem Leben gleichbedeutend mit der Suche nach Wasser? Weil nach allem, was Wissenschaftler bislang über die Entstehung von Leben wissen, Wasser dabei eine wichtige Rolle gespielt hat. Allerdings kennt man bislang ja nur einen Planeten mit Leben, nämlich die Erde, so dass die Datengrundlage etwas dürftig ist. Solange man aber nur die Erde als Vorbild hat, orientiert man sich daran, was man über die Entstehung des Lebens hier zu wissen glaubt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.