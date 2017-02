Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange benötigt ein Raumschiff, um die Strecke von einem Lichtjahr zu bewältigen? Das kommt natürlich auf die Geschwindigkeit an: Die Sonde Voyager 1 entfernt sich von der Sonne aktuell mit einer Geschwindigkeit von rund 17 Kilometern pro Sekunde. Ein Lichtjahr entspricht 9,461 Billionen Kilometer. Voyager 1 würde für diese Strecke also etwas mehr als 17.600 Jahre benötigen. Um diese Zeit deutlich zu verkürzen müsste man die Geschwindigkeit also schon um einen Faktor zehn besser noch 100 erhöhen - und auch dann wäre die Strecke nicht innerhalb eines Menschenlebens zurückzulegen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.