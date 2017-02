Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum werden Geschwindigkeiten immer in Kilometer pro Sekunde und nicht in Kilometer pro Stunde angegeben? Auch in vielen populärwissenschaftlichen Beiträgen wird bei Geschwindigkeiten tatsächlich sehr häufig die Angabe "Kilometer pro Sekunde" verwendet und nicht die Angabe "Kilometer pro Stunde", die man aus dem täglichen Leben kennt. Das hat mehrere Gründe: Die Zahlen "pro Sekunde" sind auch bei hohen Geschwindigkeit kleiner und damit etwas "handlicher". Zudem ist die "Sekunde" die Standard-Grundeinheit für die Zeit in der Physik. In viele Formeln und Berechnungen geht also die Zeit in Sekunden ein, so dass diese Zeit- und Geschwindigkeitsangabe einfach der "Normalfall" ist. Oft verwendet man daher auch "Meter pro Sekunde", da auch der Meter die Standard-Grundeinheit für Längen ist und nicht etwa der Kilometer. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.